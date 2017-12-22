В Германии умер один из создателей белорусского ВИА «Сябры»

В Германии в возрасте 70 лет умер советский и белорусский музыкант Валентин Бадьяров. Он считается одним из авторов популярной песни «Алеся», которая с 70-х годов прошлого века входила в репертуар белорусских ВИА «Песняры» и «Сябры».

Бадьяров участвовал в обоих ансамблях, был художественным руководителем «Сябров» с 1976 по 1981 год. Кроме того, работал в основном составе ВИА «Поющие гитары» и ВИА «Веселые голоса». С 1981 по 1984 год организовал музыкальный коллектив имени себя — «Группа Валентина Бадьярова».

В 1989 году музыкант эмигрировал в Германию. Образование он получил по классу скрипки и за рубежом сотрудничал с симфоническими оркестрами, в частности возглавлял камерный ансамбль города Баденвайлер.

О смерти музыканта сообщил в соцсетях его друг, уточняет канал «360».