На темной стороне

«Последних джедаев» — восьмой эпизод культовой саги «Звездные войны» — сейчас крутят в кинотеатрах всего мира. Серия фильмов известна не только многогранным сюжетом и красочными космическими сражениями, но и тем, что мир, в котором разворачиваются события, продуман до мелочей. Это касается и его экономической составляющей. Особенно много внимания экономике уделяли эпизоды-приквелы. Но сегодня это уже дела давно минувших дней — последний фильм за авторством Джорджа Лукаса вышел в 2005-м, и в нем рассказывалось о падении Республики. Портал iz.ru рассмотрит экономику далекой-далекой галактики в более актуальном временном отрезке — с момента становления Империи.

Госкапитализм среди звезд

Первая галактическая Империя была образована из Республики в конце третьего эпизода — «Месть ситхов». Хитроумный политик Палпатин, начав карьерный путь с поста сенатора, при помощи манипуляций дорос до верховного канцлера. Затем, воспользовавшись войной, развязанной подкормленными им же самим сепаратистами, наделил себя чрезвычайными полномочиями и титулом императора.

Сенат еще какое-то время продолжал существовать, но его роль становилась всё менее значительной, и в конце концов он был упразднен. Власть передали подотчетным императору губернаторам. Они контролировали планеты и даже целые звездные системы.

Новому правительству досталось опустошенное войной государство. Присоединившиеся обратно планеты-сепаратисты стали большим бременем для экономически ослабленной Империи. Восстановление инфраструктуры, усиление внутренней безопасности и экономический рост — такие задачи стояли перед императором и его подчиненными.

ЗВ_1 Фото: Global Look Press

Экономика Империи бесспорно относится к плановому типу. Палпатин стремился к установлению сильной централизованной власти во всех сферах жизни общества, в том числе и в корпоративном секторе. Поэтому первым делом он национализировал все крупные торговые, производственные и добывающие компании. На их основе были сформированы новые корпорации с госучастием. Предприятия получали имперскую лицензию, а также военную защиту и дотации от государства.

Единственной относительно независимой структурой остался Межгалактический банковский клан. Он хоть и стал подотчетен императору, но всё же сохранил самостоятельность в проведении денежно-кредитной политики. В мире «Звездных войн» ходит множество валют. Но главная — это галактический кредит. Бывают наличные галактические кредиты, электронные и в виде чипов. Последние похожи на банковские чеки — они содержат определенную сумму, и чип просто передается продавцу при покупке товара. Один галактический кредит в переводе на земные деньги стоит примерно доллар. Так, в четвертом эпизоде Люк Скайуокер продал свой старый лэндспидер (аналог подержанной машины) за 2 тыс. кредитов. А за 10 тыс. кредитов, по его же словам, можно купить небольшой космический корабль (как новый автомобиль).

Космическая продразверстка

Второй шаг экономических реформ оказался еще менее популярным в обществе: наступило время жесткого перераспределения ресурсов и индустриализации.

После войны инфраструктура многих планет оказалась разрушена, их население стремительно беднело. В мире «Звездных войн» планеты очень часто имеют однородную структуру, а значит, они сильны только в каком-то одном производстве. Поэтому планеты с плодородными почвами и благоприятным климатом активно производили сельскохозяйственную продукцию, горные и вулканические планеты — добывали металлы и ископаемые. Если раньше продукт уходил на экспорт, то теперь его принудительно изымали в пользу бедных и пострадавших планет.

С другой стороны, на планетах активно восстанавливались заводы и фабрики, что создавало рабочие места и помогало экономическому росту. Но так как заводы выполняли по большей части государственные заказы и от них требовали очень высокой производительности, на них сгоняли работать практически всё трудоспособное население. Более того, не открыто, но активно использовались трудовые лагеря, а кое-где существовало и рабство, хотя Империя его не поощряла.

зд-2 Фото: Global Look Press

Шла активная милитаризация. Империя не хотела повторять ошибки Республики, поэтому Палпатин поставил задачу максимально расширить военное присутствие на всей территории государства. Миллионы людей пополняли ряды штурмовиков, строились десятки тысяч единиц наземной и космической техники.

Такие расходы, конечно, придавали импульс развитию экономики: занятость населения росла, объемы госзаказов увеличивались, активно развивалась научная сфера. Самым масштабным проектом стала военная станция «Звезда смерти». Ее постройка заняла около 20 лет, над ней трудились сотни тысяч человек, а количество потраченных на нее ресурсов не поддается подсчетам. Работы велись в тайне, деньги на них шли через различные фонды, чтобы скрыть факт постройки от сената. Хотя в то время влияние его слабело, сенаторы всё еще могли высказать резкую критику против строительства слишком дорогого оружия массового поражения.

Неизбежное зло

Дальние рубежи — пустынные планеты, особенно удаленные от государственных структур и военных формирований, всегда были предоставлены самим себе. На таких территориях власть принадлежала мафиозным кланам, которые устанавливали свои законы.

зд3 Фото: Global Look Press

Конечно, формально эти планеты входили сначала в Республику, а потом и в Империю, но в обоих случаях государству не хватало ресурсов, чтобы их контролировать.

На этих территориях процветала преступность: здесь базировались контрабандисты, пираты, продавцы наркотиков и рабов. Империя закрывала на всё это глаза в обмен на поддержание относительного порядка и, что главное, ради лояльности мафиозных боссов. Во избежание конфликтов с Империей они сдавали повстанческие ячейки властям.

Стоит ли говорить, что налоги здесь никто никогда не платил, а преступления не расследовались. Впрочем, если были задеты правительственные интересы, Империя карала виновных быстро и жестко.

На глиняных ногах

Как и любая реальная империя, галактическая развалилась не в один момент. Активность повстанцев сначала скорее была на руку Империи — они не представляли серьезной угрозы, но оправдывали огромные военные расходы. От действий повстанцев страдали в основном мирные объекты — шахты, военные заводы, имперские транспортные суда. Мятежники хотели понемногу вредить Империи, но на открытое противостояние у них не было сил. Однако экономику государства они всё же понемногу подтачивали.

Первым ощутимым ударом по Империи стало, несомненно, уничтожение «Звезды смерти». Дорогостоящий объект был уничтожен дерзкой атакой небольшого флота повстанцев. Подробности строительства станции, а также то, как мятежникам удалось узнать ее слабое место, раскрываются в спин-оффе «Изгой-один» (фильм вышел на экраны в декабре 2016-го). Уничтожение второй «Звезды смерти» наложилось на гибель императора Палпатина и его правой руки — Дарта Вейдера. К этому времени повстанцы создали свое подобие государства — Альянс, куда входили не только оппозиционные группы, но и целые планеты.

зд4 Фото: WDSSPR

Гибель императора посеяла смуту в верхах: высшие чины начали борьбу за власть, а часть вообще дезертировала, отказавшись исполнять последнюю безумную волю диктатора — операцию «Пепел». Она подразумевала геноцид на многих планетах разрушающейся Империи.

Верхушка Альянса видела своей задачей смещение имперского правительства. Движимые, безусловно, благородной целью, они еще одной разрушительной волной прошлись по инфраструктуре и экономике многих планет, искореняя там имперский строй.

Через год после гибели императора прогремело последнее крупное сражение на планете Джакку. Последствия той битвы можно увидеть в седьмом эпизоде саги — «Пробуждении силы»: главная героиня Рей зарабатывала сбором металлолома, оставшегося от упавших на планету огромных боевых космических крейсеров. После сражения на Джакку между сдавшимися имперскими генералами и Альянсом был подписан мирный договор. Родилась Новая Республика.

Сопротивление бесполезно

В Новой Республике снова появился сенат, куда вошла верхушка теперь уже бывшего Альянса повстанцев и наиболее достойные представители бывшей Империи. Был взят курс на демилитаризацию, все ресурсы бросили на восстановление планет и повышение уровня жизни населения, которое страдало от войны вот уже 25 лет.

Часть сторонников Палпатина сбежала в Неизведанные регионы — плохо исследованную часть галактики за пределами границ бывшей Империи. Генерал Лея Органа опасалась их возвращения и реставрации имперского строя, поэтому настаивала на содержании полноценной армии, но сенат игнорировал ее доводы. Тогда Лея ушла из политики, основав Сопротивление — военную организацию, призванную сдерживать потенциальную угрозу.

зд5 Фото: WDSSPR

В своих пессимистических расчетах Лея, конечно, оказалась права — сбежавшие имперцы организовали Первый орден. Это военная организация, в нее вошли в основном офицеры-реваншисты. Причем часть из них находилась в действующем сенате. Они решили не захватывать власть в правительстве, а просто уничтожить его. Что Первый орден и сделал в седьмом эпизоде, разрушив с помощью станции «Старкиллер» столицу Новой Республики и еще несколько планет впридачу.

Так и получилось, что на сегодняшний день единственные, кто сдерживает Первый орден, — это Сопротивление, испытывающее острый дефицит ресурсов из-за того, что ранее сенат отказался финансировать организацию.

Ну а в целом Новая Республика — это социально ориентированное государство с рыночной экономикой, сумевшее кое-как восстановиться после гражданской войны, но явно неготовое к новому серьезному конфликту. А Первый орден — негосударственный актор, военная организация, единственной задачей которой является уничтожение республиканского строя.

Ничего личного

Кто же выиграл от всех этих войн? Пока политики были заняты конфликтами, нажились в первую очередь оружейные компании, принимавшие бесчисленные заказы. Сходство вооружения и техники Республики, Империи и Первого ордена не случайно — на протяжении уже третьей войны продукцию им поставляют одни и те же производители.

Также росли доходы добывающих компаний. Хотя сами корпорации время от времени меняли Республику на сепаратистов, сепаратистов — на Империю, Империю — на повстанцев, но дефицита заказов с обеих сторон не было никогда.

Наконец, из-за неразберихи, традиционно усиливалась деятельность криминальных элементов. Тоталитарная Империя способствовала процветанию контрабанды, а повсеместные вооруженные столкновения позволяли, безбоязненно совершать ограбления — все силы государства к тому времени были брошены на борьбу с повстанцами. Спрос на охотников за головами и услуги частных военных компаний также вырос.

Дальнейшая судьба Первого ордена как наследника Империи неизвестна. Можно предположить, что Империя окончательно умрет в девятом эпизоде «Звездных войн» — премьера финальной части новой трилогии состоится в конце 2019 года.