Мастера украсили площадь в Томске скульптурами изо льда

В Томск съехались художники со всего мира. Мастера украсили площадь скульптурами изо льда. В городе открылся фестиваль «Хрустальный Томск». Проводится он в четвертый раз. В этом году в Россию приехали 300 скульпторов. Участники из Франции, Японии, Финляндии, Китая, Канады и Германии. Правда, конкурсный отбор прошли лишь 20 команд, из них семь зарубежных.

На этом этапе участники должны были создать статую за 30 минут. На финальную работу у мастеров есть пять дней. Тема для вдохновения — отражение сил природы в русском фольклоре.