Село в Ярославской области на два дня осталось без электричества

На два дня остались без света жители села Диево-Городище в Некрасовском районе Ярославской области. Об этом рассказал местный житель Алексей Зайцев.

По его словам, свет отключился в пятницу. Решить проблему с электроэнергией власти не могли до воскресенья. По словам местного жителя, в селе нет отопления, альтернативного электрическому, кроме печей, а резервные источники не работали. Сообщить, когда разрешится ситуация, не смогли на энергетики, ни работники администрации района и поселения, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

В пресс-службе ярославского филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» отметили, что в большинство домов села Диево-Городище электроэнергия вернулась уже 9 декабря с помощью передвижных резервных источников электроэнергии и временных схем. Полностью подача электричества возобновилась в селе 10 декабря в районе 17:00.