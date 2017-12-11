Прямой эфир

Орешкин призвал членов ВТО сделать многостороннюю торговлю свободной от санкций

0
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сделать многостороннюю торговлю свободной от санкций призвал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

С таким заявлением министр выступил в понедельник, 11 декабря, на пленарной сессии министерской конференции ВТО.

«Сейчас у нас достаточно свидетельств, которые доказывают, что одна из причин санкций против партнеров по ВТО — это защита своих компаний и преференции для них на внутреннем рынке», — цитирует Орешкина «Интерфакс».

Он добавил, что санкции — самая агрессивная форма протекционизма и при этом оскорбительная. Санкции в отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, были введены в марте 2014 года сначала США, затем Евросоюзом. В ответ Россия ввела ограничения на торговлю со странами, поддерживающие санкционную политику против Москвы.

19 сентября Орешкин назвал текущую ситуацию в российской экономике похожей на развитие экономики США в первой половине 1980-х годов. Как отметил глава Минэкономразвития, в эти годы в американской экономике наблюдалась низкая и устойчивая инфляция, за который последовал 27-летний положительный кредитный цикл. По его мнению, курс рубля будет оставаться стабильным до 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Орешкин дал прогноз по рублю на грядущий год
Орешкин назвал мешающие конкуренции в России факторы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017