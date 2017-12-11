Орешкин призвал членов ВТО сделать многостороннюю торговлю свободной от санкций

Сделать многостороннюю торговлю свободной от санкций призвал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

С таким заявлением министр выступил в понедельник, 11 декабря, на пленарной сессии министерской конференции ВТО.

«Сейчас у нас достаточно свидетельств, которые доказывают, что одна из причин санкций против партнеров по ВТО — это защита своих компаний и преференции для них на внутреннем рынке», — цитирует Орешкина «Интерфакс».

Он добавил, что санкции — самая агрессивная форма протекционизма и при этом оскорбительная. Санкции в отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, были введены в марте 2014 года сначала США, затем Евросоюзом. В ответ Россия ввела ограничения на торговлю со странами, поддерживающие санкционную политику против Москвы.

19 сентября Орешкин назвал текущую ситуацию в российской экономике похожей на развитие экономики США в первой половине 1980-х годов. Как отметил глава Минэкономразвития, в эти годы в американской экономике наблюдалась низкая и устойчивая инфляция, за который последовал 27-летний положительный кредитный цикл. По его мнению, курс рубля будет оставаться стабильным до 2020 года.