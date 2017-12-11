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В Финляндии раскрыли сеть торговцев амфетамином

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Michaela Begsteiger
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В Финляндии раскрыли сеть торговцев амфетамином, правоохранители изъяли 35 кг вещества стоимостью около €1,5 млн. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на национальную полицию.

В сообщении комиссара уголовной полиции Юкки Нурменниеми утверждается, что жидкий амфетамин контрабандой распространяется из Нидерланд или Бельгии по странам Европы, где «на месте изготавливают наркотик для употребления».

Отмечается, что партию и преступную организацию правоохранители отслеживали в течение полутора лет. Первая партия была конфискована недалеко от города Оулу в октябре 2016 года, а в июне 2017 года были задержаны три человека, занимавшиеся производством амфетамина из жидкого полуфабриката. Всего в деле фигурируют 10 человек, шесть из которых задержаны, их имущество арестовано.

В начале декабря портал iz.ru сообщал, что жители Барнаула и Бийска получили письма с бумагой, пропитанной ЛСД. Отмечалось, что послания были отправлены из Испании, Нидерландов и с Украины.

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