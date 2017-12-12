Научный оптимизм

Производительность труда в России вырастет на 51,6% к 2030 году. Об этом говорится в докладе Российской академии наук, с которым ознакомились «Известия». Основным драйвером этого показателя станут инвестиции в основной капитал, которые приведут к модернизации производств. Эксперты согласны, что увеличение инвестиций улучшит производительность труда. Однако они указывают, что это может привести к роботизации предприятий и сокращению численности штатных сотрудников.

На проблему низкой производительности труда в России неоднократно обращал внимание президент Владимир Путин. В сентябре правительство приняло новую программу по повышению этого показателя. Она затронет 20 тыс. российских предприятий и увеличит эффективность труда в них на 30% к 2025 году.

Производительность труда может вырасти еще сильнее, говорится в докладе РАН «Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста в России». Так, увеличение этого показателя составит 51,6% к 2030 году по отношению к 2016 году. Столь сильный рост этого показателя возможен не только благодаря программе правительства, но и за счет рекордного роста инвестиций в основной капитал, пояснил один из авторов доклада, замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

— Производительность труда имеет два компонента: организационный и технологический. Организационный — это эффективность использования труда, оптимизация численности занятых. На это и направлена приоритетная программа правительства. Технологический фактор напрямую зависит от инвестиций в основной капитал. Чем больше вложения в производство, тем оно лучше и современнее, — пояснил Александр Широв.

По прогнозу РАН, среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал в 2017–2035 годах составят 5,7%. До 2020 года этот показатель будет в среднем увеличиваться на 5,5%, что оптимистичнее прогноза Минэкономразвития. Ведомство Максима Орешкина ожидает рост инвестиций в 2017–2020 годах в среднем на уровне 5%.

Наиболее интенсивное увеличение производительности предполагается в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Их развитие в долгосрочной перспективе будет происходить при наиболее жестких ограничениях по трудовым ресурсам. Высокие темпы роста производительности в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будут обусловлены низким базовым уровнем этого показателя сейчас, отмечается в документе.

Сейчас у России довольно большой разрыв по эффективности труда со странами, входящими в состав Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По данным объединения, в прошлом году россияне производили $23,9 валового внутреннего продукта в час. Средний показатель по ОЭСР — $52 в час. При этом общее время, проводимое россиянами на работе, одно из максимальных в странах организации — 1974 часа.

Замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов подчеркнул, что у повышения производительности труда с помощью инвестиций есть и отрицательный фактор.

— Инвестиции, безусловно, положительно влияют на эффективность труда, потому что внедряется новая техника, появляются роботы. Но здесь есть и побочный эффект: из-за роботизации производств будут сокращения штатных сотрудников. Людям придется работать в профессиях, где требуется креативность, чтобы их не смогли заменить роботы. Также им будет необходимо постоянное переобучение и повышение квалификации, — отметил Валерий Миронов.

С ним согласна профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина.

— Повысить производительность труда позволит повышение качества компетенций и квалификации работников, чтобы они соответствовали мировым требованиям. Также требуется диверсификация профессионального образования, изменение его содержания, производственных практик, — подчеркнула она.

По данным Росстата, производительность труда в России начиная с 2009 года растет примерно в два раза медленнее, чем реальные зарплаты населения. Это чревато ускорением инфляции. Если правительству удастся повысить производительность труда, то снизится и инфляционное давление.