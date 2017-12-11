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Фазан редкой породы замечен у мусорных баков в Брянске

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Экзотическая птица обнаружена у мусорных баков в Володарском районе Брянска. Ее сфотографировали местные жители, которые утверждают, что птица не может летать.

Эксперты уже предположили, что это воротниковый фазан. Это редкая птица, которую увидеть в дикой природе практически невозможно из-за ее пугливости. Это можно сделать лишь в зоопарках и на птицефермах, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Один из авторов фото просит неравнодушных помочь пристроить фазана, поскольку экзотическая птица может замерзнуть или ее растерзают собаки.

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