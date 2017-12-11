В МЧС ответили на претензии о нецелевом расходовании 1,74 млрд рублей

Расходование не по назначению денег, выделенных на покупку самолетов-амфибий для МЧС России, предотвратило их хищение. Об этом порталу iz.ru заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нецелевого расходования 1,74 млрд рублей, выделенных МЧС на покупку шести самолетов-амфибий Бе-200. В действительности деньги были потрачены на закупку пожарных машин для крымского главка МЧС, вертолета Ми-8АМТ — для сибирского регионального центра МЧС, Ми-8МТВ-1 — для ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан и для закупок другими подведомственными учреждениями.

Как отмечают в МЧС, контракт на поставки самолетов был нарушен их производителем — Таганрогским авиационным научно-производственным комплексом имени Бериева. По условиям, самолеты должны были быть переданы заказчику еще в 2013 и 2014 годах.

«МЧС России было вынуждено внести установленным порядком изменения в распорядительные документы и пролонгировать контракт до 2018 года с условиями поставки воздушных судов: 2015 — 1 воздушное судно, 2016 год — 2 воздушных судна, 2017 год — 2 воздушных судна, 2018 — 1 воздушное судно», — говорится в ответе министерства на запрос портала iz.ru.

Там отмечают, что сроки поставки снова были сорваны: первые два самолета переданы лишь в 2017 году — с опозданием на два года. Причем на ремонте машины провели намного больше времени, чем в воздухе. Поэтому в 2016-м министерство приняло решение направить предусмотренные деньги на покупку пожарных машин и вертолетов.

«Не перечисление на завод, который находится в непонятном финансовом положении, государственных средств, предотвратило их хищение. При этом была повышена готовность реагирующих подразделений МЧС России», — говорится в комментарии министерства.

Как сообщал iz.ru, уголовное дело возбуждено в конце ноября по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств». На данный момент никто из возможных фигурантов дела не задержан.

Самолет-амфибия Бе-200 разработан ТАНТК имени Бериева для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Стоимость одного воздушного судна превышает $50 млн.