«В герое Сергея Бодрова зритель увидел надежность и поверил ему»

12 декабря исполняется 20 лет со дня премьеры фильма Алексея Балабанова «Брат», ставшего кинематографическим символом 1990-х. О причинах всенародной любви к герою Сергея Бодрова и секрете популярности картины корреспонденту «Известий» рассказал оператор «Брата» Сергей Астахов.

— В чем секрет неизменной популярности Данилы Багрова?

— Знаю, что до сих пор спорят о главном персонаже фильма «Брат». Одни считают его романтическим героем, другие — чуть ли не фашистом. Я же считаю его воплощением некоего русского Робин Гуда. Потому что человек, не чувствуя стабильной защиты от государства, всегда рассчитывает на какого-то другого человека.

Того, кто придет и поможет в трудную минуту, внесет справедливость в сложную ситуацию. И я бы не отверг помощь Данилы. Думаю, что не я один. Кстати, Данила мне порой и сегодня «помогает». Например, если вдруг останавливают гаишники. Узнав о том, что я снимал фильмы «Брат» и «Брат 2» и был знаком с Сергеем Бодровым, они становятся доброжелательнее (улыбается).

— Как проходили съемки, ведь Сергей Бодров не был профессиональным актером?

— Без особых сложностей. Алексей не ставил перед Сережей Бодровым не свойственных и не выполнимых по его внутренней сути задач. Сережа очень старался, хотя порой не сразу всё получалось.

— Действие фильма происходит в Санкт-Петербурге, и город в вашем изображении не выглядит приветливым.

— Снимали мы осенью, и у нас не было задачи показать парадный Петербург, но все символы города в фильме есть — и Казанский собор, и Спас на Крови, и Васильевский остров… Мы хотели, чтобы наш город был узнаваемым.

— То, что съемки проходили осенью, было концептуальным режиссерским решением?

— Мы начали снимать, когда появилась возможность. В 1996 году в кинематографе была полная нищета, и, возможно, толчком стала покупка остатков пленки от съемок американского фильма «Анна Каренина». Бернард Роуз почти все эпизоды снимал в Санкт-Петербурге и по завершении работы осталось около 18 тыс. м пленки. Я рассказал об этом продюсеру Сергею Сельянову. Сумма оказалась посильной.

— Наверное, жестко пришлось экономить в дублях?

— Алексей Балабанов никогда не снимал много дублей — от одного до трех максимум. Он всегда знал, что хотел видеть на экране. Нам во время съемок не хватало каких-то вещей, но все мы работали бесплатно. Сельянов оплатил аренду аппаратуры, как сейчас помню, восемь тысяч долларов. Я потом к ней приспособил видеоконтроль. Так и снимали. Потому что очень хотели снять именно этот фильм.

— А в одном эпизоде вам даже самому пришлось оказаться в кадре…

— Было неуютно, мое дело — снимать кино. Но ситуация так сложилась, что пришлось сыграть роль водителя большой фуры. Мы старались минимизировать дубли, потому что слишком сложно было бы разворачивать большую машину для новых съемок. Надо было не только гнать ее по трассе, но еще и следить, чтобы естественное освещение совпадало.

— Когда в последний раз вы смотрели фильм «Брат»?

— Специально не пересматриваю. Но фильм довольно часто показывают по телевидению, и, если есть возможность, могу посмотреть какие-то эпизоды. Мне его смотреть трудно, тому много причин.

— Народ 20 лет тому назад выбрал своего героя. Больше подобного феномена в российском кинематографе так и не случилось.

— Да, наверное, так. В этом году вышли в прокат два фильма — «Время первых» и «Салют-7», где герои — космонавты. Например, «Салют-7», где работал и я, — гимн подвигу мужественных, отважных людей. И этот подвиг был долгое время засекречен, он так и не стал частью сознания масс. Другое дело, что этими героями можно восторгаться, гордиться, но сложно представить, чтобы они стали такими же родными, как Данила Багров. Его можно представить своим соседом, старшим братом или другом. Данила ведь и подвигов никаких не совершает, он просто так живет. А зритель увидел в нем надежность и поверил ему.

Примечательный эпизод есть в дебютном фильме Сережи Бодрова «Сестры», когда перед девочками предстает он сам в образе Данилы и говорит о защите. И девочки верят, потому что поверили, очевидно, когда смотрели фильм «Брат». В этом, мне кажется, и есть секрет и смысл популярности фильма Алексея Балабанова и его главного героя Данилы Багрова.

Справка «Известий»

После окончания ВГИКа в 1980 году Сергей Астахов стал оператором на киностудии «Ленфильм». Как оператор снял несколько десятков фильмов, среди которых — «Влюблен по собственному желанию», «Брат», «Брат 2», «Метро», «Салют-7» и др. Лауреат премий «Ника», «Золотой овен», «Белый квадрат» и др.