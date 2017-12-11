Скончался писатель Сергей Есин

Российский писатель Сергей Есин, руководивший Литературным институтом имени Горького, скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректорат высшего учебного заведения.

«Сергей Николаевич скончался сегодня утром, обстоятельства сейчас выясняют», — пояснил собеседник агентства.

Авторству Сергея Есина принадлежат около 30 прозаических книг, в том числе романы «Имитатор» и «Затмение Марса», а также «Дневники ректора». Он проработал в должности ректора Литинститута 14 лет. Писатель также возглавлял Международный союз книголюбов и был вице-президентом Академии российской словесности.