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Новгородская Белая Башня откроется для туристов в 2018 году

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Реставрация Белой (Алексеевской) башни завершилась в Великом Новгороде. Сейчас там размещают историческую экспозицию, и первых туристов музей-заповедник примет уже в 2018 году.

Как сообщает Новгород.ру, восстанавливать башню, реставрация которой проводилась еще 20 лет назад, начали еще в 2013 году. Работы проводились в рамках проекта Министерства культуры и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Работы оценили примерно в 65 млн рублей.

В администрации музея-заповедника отмечали сложность работ, поскольку объект необходимо было обеспечить инженерными сетями. До этого Алексеевская башня никогда не освещалась и не отапливалась. А для того чтобы по территории башни начали проводить экскурсии, был разработан отдельный пожарный регламент.

По словам ведущего научного сотрудника музея-заповедника Ильи Хохлова, сначала для туристов откроют небольшую экспозицию, которая будет посвящена оборонительным сооружениям древнего Новгорода. Далее она будет постепенно наполняться. Основной акцент сделают на XVII веке.

Белая башня — это единственное сохранившееся до нашего времени подобное сооружение в районе окольного вала. Ее диаметр — 17 м, толщина стен достигает 4,5 м, а высота — более 15 м. Башню построили в конце XVI века одновременно с укреплениями Малого земляного города. Свое название она получила в середине XVII века, после капитального ремонта и побелки.

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