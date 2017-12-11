Кадыров победил бойца Емельяненко, удержав на спине четырех человек

Глава Чечни Рамзан Кадыров одержал победу над бойцом Александром Емельяненко в упражнении «Планка»: он смог удержать на спине четырех человек. Видеозапись необычного соревнования опубликована на страницах Кадырова и Емельяненко в Instagram.

Первым упражнение «Планка» с отягощением выполнил боец Емельяненко: он держал на спине бойца клуба «Ахмат» Рахмана Дудаева весом 75 кг. Эстафету принял Кадыров и повторил трюк Емельяненко, посадив на спину сразу двух человек. После этого боец удержал на спине трех человек. Глава Чечни опубликовал в своем аккаунте видео с тренировки, в конце которой выполнил «Планку» с четырьмя людьми.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 9 2017 в 1:18 PST

«Я сделал «Планку» с грузом 291 кг. На спине были четыре человека!» — приводит телеканал «Звезда» слова Кадырова.

Боец смешанного стиля Емельяненко не стал поднимать больший вес и вынужден был признать поражение.

Рамзан Ахматович @kadyrov_95 я снимаю перед Вами шляпу! Больше Вас в упражнении планка мне не поднять! Публикация от Alex Emelianenko (@alexemelyanenko) Дек 10 2017 в 4:21 PST

Ранее портал iz.ru сообщал, что Емельяненко опубликовал кадры спарринга по боксу с Кадыровым.