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Кадыров победил бойца Емельяненко, удержав на спине четырех человек

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров одержал победу над бойцом Александром Емельяненко в упражнении «Планка»: он смог удержать на спине четырех человек. Видеозапись необычного соревнования опубликована на страницах Кадырова и Емельяненко в Instagram.

Первым упражнение «Планка» с отягощением выполнил боец Емельяненко: он держал на спине бойца клуба «Ахмат» Рахмана Дудаева весом 75 кг. Эстафету принял Кадыров и повторил трюк Емельяненко, посадив на спину сразу двух человек. После этого боец удержал на спине трех человек. Глава Чечни опубликовал в своем аккаунте видео с тренировки, в конце которой выполнил «Планку» с четырьмя людьми.

«Я сделал «Планку» с грузом 291 кг. На спине были четыре человека!» — приводит телеканал «Звезда» слова Кадырова.

Боец смешанного стиля Емельяненко не стал поднимать больший вес и вынужден был признать поражение.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Емельяненко опубликовал кадры спарринга по боксу с Кадыровым.

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