Назван лучший фильм ужасов 2017 года

Лучшим фильмом ужасов 2017 года назвали французскую ленту о студентах-каннибалах «Сырое» Джулии Дюкорно. Соответствующий рейтинг опубликовал американский журнал Rolling Stone.

Фильм рассказывает о жизни молодой вегетарианки, поступившей в ветеринарный колледж. В какой-то момент девушка принимает участие в студенческом ритуале и пробует сырое мясо, после чего у нее появляется склонность к каннибализму.

Второе место рейтинга досталось фильму ужаса «Прочь» режиссера Джордана Пила. По сюжету чернокожий фотограф знакомится с богатыми родителями своей белой девушки, однако представители «высшего общества» оказываются расистами, и визит превращается в борьбу за выживание.

На третьей строчке оказался австралийский хоррор «Гончие любви», где пара похищает старшеклассниц, чтобы надругаться над ними и убить.

В топ-10 также попали такие ленты, как «Мама», «Сплит», «Очень темные времена», «Смертоносная земля» и другие, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что журнал Rolling Stone назвал худшие фильмы 2017 года. Возглавила список пятая часть «Трансформеров», снятая режиссером Майклом Бэйем.