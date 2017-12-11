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В Ростовской области перед ЧМ-2018 введут режим экономии воды

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Фото: ТАСС/Антон Подгайко
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В Ростовской области в преддверии ЧМ-2018 вводятся новые правила использования воды в Цимлянском водохранилище. Причина — засуха последних лет и снижение запасов до критического уровня.

По словам директора Российского научно-исследовательского водохозяйственного центра Александра Косолапова, которые приводит RostovGazeta, в предыдущие годы сложилась сложная хозяйственная ситуация, которая может получить развитие и в последующие.

Впрочем, сказал эксперт, сейчас запаса воды достаточно. Он позволит обеспечить наполнение водохранилища в период маловодия и на время проведения чемпионата мира.

Напомним, режим экономии воды был введен в Ростовской области в 2015 году. В его рамках был создан оперативный штаб Азово-Донского бассейна.  Благодаря этому, заявляли власти, удалось сэкономить воду и восстановить многолетний запас Цимлянского водохранилища.

Портал iz.ru 30 ноября писал о том, что в Ростове-на-Дону будет запущена система глубокой очистки воздуха на насосной станции городской канализации. Инновационный проект будет реализован в феврале в рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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