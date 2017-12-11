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Авиаудары аравийской коалиции унесли жизни 53 хуситов в Йемене

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Фото: Global Look Press
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Более 50 хуситов в Йемене, поддерживающих движение «Ансар Аллах», погибли в результате авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом информирует телеканал Sky News Arabia.

Как передает ТАСС, целями для нанесения удара стали объекты мятежных формирований в прибрежных районах западной части республики.

4 декабря движение «Ансар Аллах» сообщило о ликвидации экс-президента страны Али Абдаллы Салеха. Лидер формирования Абд аль-Малик аль-Хуси назвал это событие историческим.

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