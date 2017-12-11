Одна из хабаровских живодерок вышла замуж в колонии

Хабаровская живодерка Алена Нечаева (Савченко) вышла замуж, свидетельство о заключении брака опубликовано на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

«395 дней моей тусовки в тюрьме. Привет хейтерам) У меня всё круто))», — написала она под фото.

В октябре 2016 года стало известно о двух 17-летних девушках из Хабаровска, которые публиковали в соцсетях фотографии издевательств над животными. В ходе расследования жертвами признаны 15 животных и птиц, вскрылись также и другие преступления, в результате чего живодерки и их приятель стали фигурантами еще нескольких уголовных дел.

Алену Савченко признали виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Ей назначено 4 года и 3 месяца лишения свободы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Гособвинение подало возражение на апелляцию хабаровских живодерок.