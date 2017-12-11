Тысячи жителей Филиппин вышли на акцию против президента
Тысячи жителей Филиппин вышли на акцию против своего президента. Они уверены, что война Дутерте с наркотиками перешла все границы.
Жертвами стали уже более 7 тыс. человек. Многие были убиты бойцами добровольных формирований — митингующие уверяют, что зачастую это превращается в самосуд.
Филиппинцы считают, что кампания Дутерте направлена только на бедных. Некоторые также предполагают, что он таким образом убирает политических оппонентов.
На митинге протестующие сожгли плакат с фото Дутерте в образе дьявола.