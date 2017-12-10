В магазине Львова внезапно умер военный инструктор США

В торговом зале магазина в центре Львова внезапно умер 21-летний военнослужащий США. Он входил в миссию военных инструкторов в Международном центре миротворчества и находился в увольнительной.

Причины и обстоятельства смерти военнослужащего устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа, уточняет агентство УНИАН.

Миссия иностранных инструкторов расквартирована в 30 км от Львова на Яворовском военном полигоне. На этой базе Вооруженных сил Украины идет переподготовка личного состава других частей в соответствии со стандартами армий НАТО.