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В магазине Львова внезапно умер военный инструктор США

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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В торговом зале магазина в центре Львова внезапно умер 21-летний военнослужащий США. Он входил в миссию военных инструкторов в Международном центре миротворчества и находился в увольнительной.

Причины и обстоятельства смерти военнослужащего устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа, уточняет агентство УНИАН. 

Миссия иностранных инструкторов расквартирована в 30 км от Львова на Яворовском военном полигоне. На этой базе Вооруженных сил Украины идет переподготовка личного состава других частей в соответствии со стандартами армий НАТО.

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