Самые необычные музеи мира

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Фото: Getty Images
Музей транспорта, Глазго, Шотландия. Конструкция здания выполнена легендарным архитектурным бюро Захи Хадид
Фото: Getty Images
Музей искусств и истории города Ордоса, Китай. Архитектурное решение выполнено студией MAD architects
Фото: Global Look Press
Музей Гуггенхайма в Испанском городе Бильбао является одним из филиалов музея современного искусства Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Дизайн здания спроектировал американо-канадский архитектор Фрэнк Гери
Фото: Global Look Press
Музей искусств Милуоки, США, спроектированный и построенный финским архитектором Ээро Саариненом
Фото: Global Look Press
Канадский Королевский музей Онтарио, находящийся в Торонто, — крупнейший канадский культурный и естественно-исторический музей. Дизайн проекта был выполнен канадским архитекторским бюро Darling and Pearson
Фото: Global Look Press
Кунстхаус в городе Грац, Австрия — музей современного искусства, открытый в рамках программы «Культурная столица Европы» в 2003 году. Концепция здания разработана лондонскими архитекторами Питером Куком и Колином Фурнье
Фото: Global Look Press/Darryl Dyck
Новое здание Художественной галереи Альберты расположено в городе Эдмонтон, Канада. На его реконструкцию был проведен конкурс, и выиграла его лос-анджелесская фирма Randall Stout Architects. Здание было открыто в 2005 году
Фото: Global Look Press
Музей современного искусства, Нитрой, Бразилия. Здание спроектировано латиноамериканским архитектором Оскаром Нимейером
Фото: depositphotos.com
Музей дизайна Холон, Израиль. Первый в стране дизайнерский музей. Его здание было спроектировано израильским архитектором и промышленным дизайнером Рон Арад в сотрудничестве с Бруно Асой
Фото: Global Look Press
Музей Porsche, расположенный в немецком городе Штутгарт, рассказывает историю марки с момента ее создания и до наших дней. Здание было открыто в 2009 году, его дизайн был выполнен венской архитектурной фирмой Delugan Meissl
Фото: depositphotos.com
Музей искусства и науки в Сингапуре. Первый в мире музей, изучающий творческое взаимодействие искусства и науки. Проект здания выполнен архитектором Моше Сафди
Фото: depositphotos.com
Морской музей в городе Осака, Япония. Расположен на пересечении исторически важных торговых сухопутных и морских путей. Архитектурное решение выполнил француз Поль Андре
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