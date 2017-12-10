Европарламент заявил о недовольстве «милитаризацией» Калининграда и Крыма

Россия «милитаризировала» Крым и Калининградскую область, превратив полуостров в «бастион противодействия» на Черном море, а Калининград — в область «для запугивания стран Балтии», говорится в докладе гендиректора Европарламента по внешней политике.

В документе, в частности, утверждается, что своими действиями РФ пытается перестроить европейский порядок, а также добиться противостояния с Евросоюзом уже не в политической, а в «военной области», сообщает RT.

Европарламент обеспокоен размещением в Калининградской области российских ракетных комплексов «Искандер», так как они якобы угрожают безопасности государств Балтики. Воссоединение же Крыма с Россией, по мнению Европарламента, изменило баланс сил в регионе в пользу России. Теперь, считает ЕП, государствам Черного моря следует бояться флота и ракетных систем России.

В действиях РФ в Калининградской области и Крыму Европарламент усмотрел «следование схожим политическим и тактическим замыслам», имеющим цель продемонстрировать свои силовые возможности странам ЕС и НАТО.

Напомним, США, воспользовавшись опасениями, связанными с российско-белорусскими учениями «Запад-2017», перебросили в Польшу 2-ю бронетанковую бригаду. При этом на польской территории, а также в странах Балтии ранее разместилась 3-я бронетанковая бригада США.

Бывший командующий ВДВ депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил в связи с этим, что Россия может усилить подразделение «Искандеров» в Калининградской области в ответ на развертывание в Польше американской бригады.

Одновременно с этим усилилась авиационная активность НАТО у границ Калининградской области и на Черном море. Самолеты Великобритании и США практически ежедневно в течение нескольких часов ведут патрулирование границ России, находясь в небе над нейтральными водами Черного моря и над территорией Польши близ Калининградской области.