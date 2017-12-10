Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты

Россияне пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на завышение цен на продукты перед Новым годом. Ведомство получило обращения граждан, однако пока не видит поводов для проверок.

Представитель пресс-службы ФАС отметил, что цены определяются соотношением спроса и предложения и зависят от конъюнктуры рынков и решений, которые принимают участники рынка, передает «РИА Новости».

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящий момент у ведомства нет повода для начала проверок.

Как писал портал iz.ru, согласно данным Росстата, стоимость набора продуктов для новогоднего стола в текущем году выросла на 300 рублей — до 6,1 тыс. рублей.

Набор состоит из 29 пунктов, в том числе красной икры, рыбы, мяса, вина, водки, коньяка, салатов оливье и сельди под шубой, а также конфет, тортов и многого другого.