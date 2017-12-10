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Курс биткоина рухнул ниже $14 тыс.

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Курс биткоина упал на 13% после рекордного роста, стоимость криптовалюты составляет $13,7 тыс. Об этом свидетельствуют данные Cryptocurrency market.

Ранее стоимость биткоина превышала $18 тыс. Эксперты отмечали, что рост был связан с решением ряда крупных биржевых площадок ввести фьючерсную торговлю на биткоины, что говорит о фактической легализации криптовалюты.

Как отмечал президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин,  биткоин является неплохим капиталовложением, но не как спекулятивное, а как средство длительного хранения и накопления.

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