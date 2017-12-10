На космодроме Восточный погасят долги по зарплате до конца года

Задолженность по зарплате строителям космодрома Восточный выплатят до конца года, сообщила начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова.

По ее словам, общая сумма задолженности превышает 44 млн рублей. Деньги ждут 1221 человек, сообщает «РИА Новости».

Тема задержек выплат зарплат строителям космодрома получила широкий общественный резонанс в 2015 году, когда сотрудники ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» обратились к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Глава государства тогда взял эту ситуацию на личный контроль.