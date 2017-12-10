Две гробницы возрастом около 3,5 тыс. лет нашли в Египте

Археологи обнаружили в Луксоре неподалеку от Долины царей, в которой располагаются гробницы многих фараонов, две могилы возрастом около 3,5 тыс. лет.

Как уточняет телеканал «360», гробницы были найдены еще в 1990-х годах немецкой исследовательницей древностей Фредерикой Кампп, однако тогда не были открыты.

В результате вскрытия археологи нашли погребальные предметы и две мумии. Вероятно, одно тело принадлежит высокопоставленному чиновнику, а второе — его родственнику.