Конькобежец Юсков победил на этапе КМ в США и установил мировой рекорд

Российский конькобежец Денис Юсков победил на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Дистанцию 1500 м он преодолел за 1 мин. 41,02 сек., тем самым побив мировой рекорд американца Шани Дэвиса (1. 41,04).

Второе и третье места заняли голландец Кун Вервей (1.41,63) и Томас Крол (1.42,63), сообщает «Р-Спорт».

Денис Юсков — первый российский рекордсмен мира на дистанции 1500 м. В СССР последний, кто показал лучший мировой результат на этой дистанции, был Игорь Железовский.