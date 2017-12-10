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Конькобежец Юсков победил на этапе КМ в США и установил мировой рекорд

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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Российский конькобежец Денис Юсков победил на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Дистанцию 1500 м он преодолел за 1 мин. 41,02 сек., тем самым побив мировой рекорд американца Шани Дэвиса (1. 41,04).

Второе и третье места заняли голландец Кун Вервей (1.41,63) и Томас Крол (1.42,63), сообщает «Р-Спорт».

Денис Юсков — первый российский рекордсмен мира на дистанции 1500 м. В СССР последний, кто показал лучший мировой результат на этой дистанции, был Игорь Железовский.

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