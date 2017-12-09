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Австралийский физиолог назвал продукты для борьбы с бессонницей

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Фото: ТАСС
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Австралийский ученый-физиолог Рик Хэй составил список продуктов, которые помогают избавиться от бессонницы.

На первое место специалист поставил зеленый и белый чай. По его словам, содержащийся в них L-теанин, который также называют расслабляющей аминокислотой, положительно влияет на нервную систему и оказывает успокаивающий эффект.

На втором месте, по мнению физиолога, оказалась ромашка.

Регулярное употребление ромашкового чая перед сном помогает избавиться от тревоги, отметил ученый.

Положительный эффект на качество сна оказывает, по мнению Хэя, корица, которая стабилизирует сахар в крови.

Также положительно на сон и состояние нервной системы влияют имбирь, лакрица, маракуя, лимон или лайм, пишет портал Healthista.

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