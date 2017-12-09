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Трамп выступил против политики «открытых границ»

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике политику «открытых границ» и местных чиновников, которые препятствуют применению иммиграционных законов.

Глава государства подчеркнул, что в США существуют «города-убежища» для нелегальных мигрантов. Местные чиновники не исполняют иммиграционные законы, оставляя «невинных американцев на милость иноземцев-преступников».

«Наши города должны служить убежищами для американцев, а не для уголовников из других стран», — приводит ТАСС слова американского президента.

Трамп отметил, что бороться с нелегальными мигрантами властям мешает Демократическая партия США. Он напомнил, что демократы требовали прописать гарантии для некоторых категорий мигрантов. 

По мнению же президента, приоритетом для политиков должна быть безопасность американских граждан.

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