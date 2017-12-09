Прямой эфир

Суд в Петербурге арестовал планировавшего теракт сторонника ИГ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский районный суд Петербурга в субботу санкционировал арест гражданина Таджикистана Умара Махмадиева. Задержанный региональным ФСБ мужчина стремился участвовать в деятельности «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) и намеревался совершить теракт в городе от имени этой экстремистской организации.

Махмадиев арестован на срок до 7 февраля 2018 года, сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

28-летний гражданин Таджикистана проживал во Всеволожске и был задержан при попытке незаконно пересечь границу. По данным ФСБ, он намеревался через Турцию попасть в Афганистан.

Следствием установлено, что задержанный планировал теракт в Санкт-Петербурге, уточняет «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, ранее в Санкт-Петербурге задержана руководитель женской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге мигрант в одиночку попытался напасть на штаб-квартиру ФСБ
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017