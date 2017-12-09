Суд в Петербурге арестовал планировавшего теракт сторонника ИГ

Московский районный суд Петербурга в субботу санкционировал арест гражданина Таджикистана Умара Махмадиева. Задержанный региональным ФСБ мужчина стремился участвовать в деятельности «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) и намеревался совершить теракт в городе от имени этой экстремистской организации.

Махмадиев арестован на срок до 7 февраля 2018 года, сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

28-летний гражданин Таджикистана проживал во Всеволожске и был задержан при попытке незаконно пересечь границу. По данным ФСБ, он намеревался через Турцию попасть в Афганистан.

Следствием установлено, что задержанный планировал теракт в Санкт-Петербурге, уточняет «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, ранее в Санкт-Петербурге задержана руководитель женской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).