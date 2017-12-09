Прямой эфир

Мировые знаменитости вступились за задержанного в Турции журналиста

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировые деятели культуры призвали освободить немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля.  

Как сообщают СМИ ФРГ, 10 декабря будет 300 дней со дня заключения Дениза Юджеля в тюрьме строгого режима. Участники инициативной группы требуют честного суда и свободы для Юджеля и других журналистов, арестованных в Турции.

Среди поддержавших требование — солист рок-группы U2 Боно, певец Стинг, лауреаты Нобелевской премии по литературе Орхан Памук и Светлана Алексиевич, кинорежиссер Фатих Акин и другие деятели искусства.

Кроме того, требование освободить журналиста выдвинуло внешнеполитическое ведомство ФРГ. 

Напомним, сотрудник немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель был арестован в Турции. Сотруднику СМИ инкриминировали «терроризм» и «подстрекательство населения».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 26 человек были задержаны в Турции по подозрению в терроризме
Двух подозреваемых в терроризме преподавателей оправдали в Турции

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017