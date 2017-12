Мировые знаменитости вступились за задержанного в Турции журналиста

Мировые деятели культуры призвали освободить немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля.

Как сообщают СМИ ФРГ, 10 декабря будет 300 дней со дня заключения Дениза Юджеля в тюрьме строгого режима. Участники инициативной группы требуют честного суда и свободы для Юджеля и других журналистов, арестованных в Турции.

Среди поддержавших требование — солист рок-группы U2 Боно, певец Стинг, лауреаты Нобелевской премии по литературе Орхан Памук и Светлана Алексиевич, кинорежиссер Фатих Акин и другие деятели искусства.

FM @sigmargabriel: modified detention conditions are a step forward for Deniz Yücel. We will continue to spare no efforts to bring him back home.