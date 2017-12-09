Ровесница Махатмы Ганди приняла участие в выборах в Индии

На выборах в законодательное собрание индийского штата Гуджарат одна из самых старых жительниц Индии, 106-летняя соратница лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, приняла участие в голосовании.

Как сообщает Всеиндийское радио, женщина по имени Мотли Ба — одна из самых высокопоставленных избирательниц в Гуджарате.

В субботу в западно-индийском штате проходит первый этап выборов с участием 977 кандидатов. Второй этап голосования состоится 14 декабря, результаты будут объявлены 18 декабря.

Мотли Ба принимала участие в историческом марше почти 90-летней давности — так называемом Соляном походе. Махатма Ганди со своими сторонниками отправился в сторону города Данди, где начал демонстративно выпаривать соль из морской воды в знак протеста против монополии Великобритании на этот продукт.