Ровесница Махатмы Ганди приняла участие в выборах в Индии
На выборах в законодательное собрание индийского штата Гуджарат одна из самых старых жительниц Индии, 106-летняя соратница лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, приняла участие в голосовании.
Как сообщает Всеиндийское радио, женщина по имени Мотли Ба — одна из самых высокопоставленных избирательниц в Гуджарате.
#GujaratElection2017 : 106-year-old Motli Ba, living witness to historic Dandi March, casts vote https://t.co/1BNsYXoz2A#AssemblyElections2017 pic.twitter.com/QNFQ2i4VPn— NDTV (@ndtv) 9 декабря 2017 г.
В субботу в западно-индийском штате проходит первый этап выборов с участием 977 кандидатов. Второй этап голосования состоится 14 декабря, результаты будут объявлены 18 декабря.
Мотли Ба принимала участие в историческом марше почти 90-летней давности — так называемом Соляном походе. Махатма Ганди со своими сторонниками отправился в сторону города Данди, где начал демонстративно выпаривать соль из морской воды в знак протеста против монополии Великобритании на этот продукт.