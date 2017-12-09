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Первый танкер с продукцией «Ямал СПГ» покинул порт погрузки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Танкер с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ» покинул ямальский порт Сабетта. Судно «Кристоф де Маржери» вышло в открытое море, подтверждают данные глобальной системы позиционирования судов.

Покупателем первой партии СПГ стала компания Novatek Gas and Power (дочерняя компания холдинга «Новатэк»), сообщает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, при загрузке танкера присутствовал президент РФ Владимир Путин. Первые поставки продукции завода «Ямал СПГ» по крупным контрактам начнутся с 1 апреля 2018 года.

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