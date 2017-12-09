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Яхт-клуб за 50 млн рублей могут построить в Камском Устье

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Бизнесмены из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга могут построить яхт-клуб за 50 млн рублей в Камско-Устьинском районе Татарстана, сообщил глава района Павел Лоханов.

На данный момент инвесторы ведут переговоры о строительстве и ждут концепции развития туризма в районе. Павел Лохов рассказал, что место под строительство уже выбрано в Куйбышевском затоне. Там есть все необходимое, чтобы начать реализацию проекта: муниципальная земля и подъездные пути, сообщает ProKazan.ru.

Руководство района обратилось за помощью к президенту республики Рустаму Минниханову, чтобы получить карту развития туризма и понять объемы предполагаемых затрат. Павел Лоханов также отметил, что турпоток в регионе действительно большой.

За год в Камское Устье приезжает до 200 тыс. рыбаков. Особенно много туристов бывает здесь зимой, когда встанет лед на реке. Однако власти рассчитывают превратить территорию в место семейного отдыха, чтобы рыбаки могли приезжать целыми семьями.

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