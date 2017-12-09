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РФ выделила в 2017 году более $65 млн на гумпомощь по линии ООН

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Фото: TAСС/Zuma/Samer Bouidani
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В 2017 году Россия выделила более $65 млн на оказание гуманитарной помощи по линии структур ООН, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Сергей Кононученко.

«В 2017 году объем российского финансирования по линии гуманитарных агентств ООН и прямых взносов в гуманитарные призывы составил более $65 млн США. Кроме того, полтора миллиона мы направили в Центральный фонд чрезвычайного реагирования ООН, который рассматриваем в качестве ключевого многостороннего инструмента финансирования гумпризывов ООН», — приводит ТАСС заявление дипломата на заседании Генассамблеи ООН.

Кононученко отметил, что РФ поддерживает предложение Генсека ООН Антониу Гутерриша увеличить капитализацию фонда до $1 млрд.

По словам Кононученко, согласно презентации нового гуманитарного обзора, число нуждающихся в помощи в мире достигло рекордных 135,7 млн человек. Сообразно вырос и требуемый объем средств для проведения гуманитарных операций, он достиг $22,5 млрд.

Дипломат при этом заявил о недопустимости использования гуманитарной повестки для достижения неких политических целей.

Ранее стало известно, что Украина не имеет права претендовать на получение средств из гуманитарного фонда ООН.

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