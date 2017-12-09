Jeep запатентовал название своего нового большого внедорожника

Американская компания Jeep запатентовала название своего нового внедорожника.

Автопроизводитель зарегистрировал в Китае сразу несколько торговых марок. Среди них Grand Commander, которая, как ожидается, станет самым большим кроссовером в модельной линейке, сообщает китайское издание AutoHome.

Облик будущего автомобиля можно увидеть на патентных изображениях, которые появились в интернете.

Предполагается, что Grand Commander будет иметь распашные двери, а также будет оснащен гибридной силовой установкой, в которую войдет 2-литровый 270-сильный двигатель.

По предварительным данным, название Grand Commander будет использовано для серийной версии Jeep Yuntu, который был показан в этом году на автосалоне в Шанхае.