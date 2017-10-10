Трамп рассмотрит варианты по ядерной сделке с Ираном

В вопросе ядерной сделки с Ираном официальный Вашингтон не ограничивается каким-либо одним вариантом. Как заявила представитель госдепартамента Хизер Науэрт, американский лидер Дональд Трамп вскоре представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

Она добавила, что было обсуждено несколько планов. «У любого президента есть команда нацбезопасности, и на этом пути несколько предложений как это может выглядеть, чтобы эти вещи работали», — ответила она на вопрос американских СМИ, рассматривает ли США альтернативные варианты по иранской сделке.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Трамп собирается снять ограничения, наложенные на АЭС при Обаме.