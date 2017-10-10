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В замерзающем поселке под Тверью возобновлено теплоснабжение

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В поселке Васильевский Мох Калининского района Тверской области восстановлена подача тепла в жилые дома и социальные объекты. Проблемы возникли из-за задолженности обслуживающей работу котельной организации (ООО «Гарант-Плюс») перед ресурсоснабжающей компанией. 

Без теплоснабжения оставались 55 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 1,2 тыс. человек. Пришлось закрыть детский сад и школу. Аналогичная ситуация сложилась и в деревне Савватьево Каблуковского сельского поселения, отмечает ИА «ТВЕРИГРАД».

В населенных пунктах были оперативно проведены гидравлические испытания коммунального оборудования, составлены необходимые акты. В настоящее время тепло поступает и в жилые дома, и в социальные объекты.

Ранее сообщалось, что жителей нескольких муниципалитетов в Челябинской области также не обеспечили теплоснабжением, несмотря на начало отопительного сезона. По данному факту региональная прокуратура инициировала проверку.

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