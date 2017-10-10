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Пенсионер сбил пятилетнюю девочку на переходе в Волгоградской области

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Пожилой мужчина совершил наезд на пятилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу, в Волгоградской области 9 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел недалеко от дома 38 по улице Обороны в селе Михайловка в районе 12:00. Женщина вместе с дочерью переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда 77-летний пенсионер за рулем Audi сбил девочку, сообщает novostivolgograda.ru.

После наезда на пешехода мужчина не остановился и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии ребенок получил травму головы, ушибы и был доставлен в городскую больницу. Нарушитель был задержан нарядом ДПС в ходе поисковых мероприятий.  

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