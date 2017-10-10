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Жители Ярославской области украли светофор, чтобы сделать светомузыку

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В Рыбинском районе Ярославской области направлено в суд уголовное дело против двух местных жителей, обвиняемых в краже светофора. Преступление было совершено в конце апреля 2017 года.

Два молодых человека в состоянии алкогольного опьянения шли домой после дискотеки в поселке Песочное. По пути они решили унести с трассы светофор, чтобы дома сделать из него светомузыку. Детали устройства потом были обнаружены в квартире одного из обвиняемых. Парни полностью признали свою вину, пишет ИА «ЯРНОВОСТИ».

По данным прокуратуры региона, кража светофора нанесла ущерб департаменту транспорта Ярославской области на сумму более 15 тыс. рублей. Злоумышленникам грозит штраф до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до одного года.

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