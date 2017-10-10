Прокуратура восстановила режим работы детсада в Пензенской области

Прокуратура восстановила режим работы в детском саду в Пензенской области, который изменила заведующая из-за числа воспитанников, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Заведующая первым детским садом в городе Белинском Пензенской области изменила режим работы филиала в селе Сулак в связи с тем, что уменьшилось число воспитанников и изменились условия реализации образовательной программы.

Родителей просто поставили перед фактом, кроме того, их договора не изменили с учетом перевода группы детей на кратковременное пребывание, сообщает ИА «Пенза-пресс».

В региональную прокуратуру с заявлением обратилась одна из родителей. Женщина рассказала о произошедшем и попросила разобраться в законности данных изменений. Сотрудники прокуратуры провели проверку, после чего внесли представление в адрес начальника отдела образования администрации Белинского района Купчевой Нины Михайловны.

Представление было рассмотрено и удовлетворено. Заведующую первым детским садом привлекли к административной ответственности, а режим работы сада восстановили.