Greenpeace заявила о слабой защищенности АЭС Франции и Бельгии

Международная экологическая НПО Greenpeace предупредила об опасности внешних атак на атомные станции Франции и Бельгии в связи с низким уровнем их защиты.

В докладе организации рассматривается несколько сценариев атак с использованием инструментария, к которому, как утверждается, злоумышленники имеют доступ.

Особую тревогу экспертов вызывает уровень безопасности бассейнов с ядерными отходами, которые в случае нападения могут спровоцировать аварию.

Ранее администрация американского лидера Дональда Трампа сняла с АЭС ограничения, которые касаются веществ, загрязняющих атмосферу.