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Открытие новых станций петербургского метро планируется в 2018 году

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Открытие новых станций метро и окончание стройки Фрунзенского радиуса перенесли с декабря 2017 года на 2018 год власти Санкт-Петербурга.

Открытие станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» должно было состояться в декабре 2017 года, но закончить строительство вовремя не удалось. Власти пообещали, что смогут разгрузить новые массовые застройки на юге города, но уже в 2018 году, сообщает телеканал «78».

Также строительство станций метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая» намечено к началу чемпионата мира по футболу 2018 года. Благодаря этим станциям гости и жители Северной столицы смогут быстро добраться до нового стадиона.

Кроме того, на строительство новых станций будет увеличен бюджет. Об этом попросил губернатор города Георгий Полтавченко на прошедшем 10 октября заседании. Поправку на увеличение с 4 млрд рублей до 30 млрд рублей Смольный внесет ко второму чтению бюджета.

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