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США перебросили на авиабазу в Великобритании два бомбардировщика

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Фото: Global Look Press/Gerald Willis
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Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, способных нести ядерное оружие, Пентагон перебросил во вторник на авиабазу в Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные сайты, специализирующиеся на отслеживании передвижений военной авиации.

Бомбардировщики из состава 7-го авиакрыла США вылетели с авиабазы Дайс в штате Техас во вторник, 10 октября и спустя девять часов приземлились на авиабазе Фэрфорд в Великобритании (в 12:30 мск). Путь их проходил через акваторию Тихого океана с южной стороны Корейского полуострова и к юго-западу японского острова Кюсю, сообщает телеканал «360».

В настоящее время неизвестно, какие задачи будут выполнять самолеты с бортовыми номерами 86-0101 и 86-0105 и соответственно позывными MYTEE11 и MYTEE12.

Как ранее сообщал портал iz.ru, 23 сентября бомбардировщики США совершили полет у границ КНДР.

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