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Новые бригады социальной помощи семьям появились в Липецкой области

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Ключи от новых автомобилей для создания в муниципалитетах «мобильных бригад» для оказания социальной помощи семьям, оказавшимся в стрессовой ситуации, получили представители администраций Добровского, Долгоруковского, Елецкого, Измалковского и Хлевенского районов Липецкой области. Средства были выделены Фондом поддержки детей. Теперь в регионе функционирует уже 15 таких бригад.

Также принимаются меры для оздоровления детей. Например, несколько лет назад в лечебно-профилактических учреждениях области были организованы «Астма-школы» и «Школы диабета», а год назад на базе областного врачебно-физкультурного диспансера открылся центр реабилитации «Здоровая осанка». Об этом сообщает LipetskMedia.ru. Ранее три школы области приняли участие в пилотном проекте «Здоровый школьник», который показал свою эффективность. Решено распространить его на другие учебные заведения области.

Как ранее писал портал iz.ru, студент Северо-Восточного федерального университета, покупая лекарства на собственные деньги, помогает пожилым людям и малоимущим Якутска. История разошлась по социальным сетям и мессенджерам. Купить лекарства пожилой женщине в аптеке недалеко от школы № 17 помог студент филологического факультета СВФУ Тимур Шагдур. Тогда же молодой человек приобрел пять универсальных наборов препаратов для других нуждающихся. Свою деятельность Тимур достойной похвалы не считает.

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