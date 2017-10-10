Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ пройдет в Тюмени в ближайшие дни. Мероприятие проведут 14 октября на базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Участники мероприятия смогут посетить лаборатории, лекции и выставки, для них проведут семинары, экскурсии в университетский зоологический музей имени В. Кюкена, информационно-библиотечный центр, а также техноцентр, сообщает megatyumen.ru.

В Тобольске фестиваль планируется провести с 16 по 23 октября на базе Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева. Посетителям представят 40 различных мероприятий, среди которых мастер-классы, дни открытых дверей, круглые столы, семинары, экскурсии, просмотры фильмов, научные шоу, презентации и выставки.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ — один из самых масштабных российских проектов в области популяризации науки и технологии. Мероприятия фестиваля в Москве с 6 по 8 октября посетили более 860 тыс. человек. Центральными событиями фестиваля стали лекция лауреата Нобелевской премии по химии Дана Шехтмана о квазипериодических кристаллах, выступление сооснователя компании Apple Стива Возняка об искусственном интеллекте, а также телемосты с космонавтами российского сегмента экипажа МКС — Сергеем Рязанским и Александром Мисуркиным, сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и учеными Антарктической научной станции.

Фестиваль призван вовлечь в научную деятельность детей с раннего возраста, заложить в них любовь и интерес к науке, а также воспитать новое поколение российских ученых.