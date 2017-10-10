Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной угрозы. Синоптики прогнозируют сильный ветер, сообщается на сайте организации.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее шквал обрушивался на Москву 15 сентября, сообщал портал iz.ru. 15 человек пострадали в результате падения деревьев и конструкций при порывах ветра, достигавщих 25 м/с.