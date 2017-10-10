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Вода с черным осадком течет из кранов в домах Февральска

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Жители Февральска Амурской области жалуются, что из кранов в их домах течет мутная желтая вода с черным осадком. Причем такая же вода поступает и в социальные учреждения поселка, школы и детские сады.

В администрации уже заявили, что уже пытаются урегулировать ситуацию. В частности, коммунальные службы приступили к промывке сетей — внутридомовых и общепоселковых. В течение трех дней будет проводиться хлорирование воды. В детские сады и школы чистую воду подвозят. Кроме того, в центре Февральска организовали раздачу воды.

Между тем, как признался глава администрации Александр Жариков, проблема с водой в поселке существует уже около четырех лет. Существующий водопровод якобы рассчитан на большую нагрузку, а из-за малого количества потребителей где-то в трубах происходит застой. Да и сами трубы, по словам Жарикова, эксплуатируются уже более 35 лет вместо положенных 30.

В свою очередь, ИА «Амур.инфо» приводит комментарий областного министерства ЖКХ. Там утверждают, что грязная вода попала в систему водоснабжения поселка после замены насосного оборудования и увеличения скорости движения воды в трубопроводах. Вода размыла размыла коррозионные отложения на трубах, которые и попали в водопровод.

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