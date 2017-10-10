Москалькова обсудит с генсеком СЕ судьбу женщин и детей из РФ в Ираке

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 20 октября проведет встречу с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, в рамках которой омбудсмен намерена поднять вопрос о возвращении российских женщин и детей из зоны боевых действий в Ираке.

«Будет 20-го числа Ягланд... Я поставлю этот вопрос», — ответила Москалькова на вопрос журналистов о возвращении из Ирака граждан РФ.

Ранее, сообщал портал iz.ru, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что она готовит обращение в ООН с просьбой о содействии в организации гуманитарного коридора, чтобы находящиеся в иракском Мосуле российские женщины и дети смогли покинуть зону опасности.