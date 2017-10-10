Мать погибшего на производстве отсудила у предприятия 250 тыс. рублей

Красноярский краевой суд принял решение в пользу матери рабочего, погибшего на производстве. Он изменил решение нижестоящей инстанции о выплате пострадавшей около 100 тыс. в качестве компенсации и увеличил эту сумму до 250 тыс. рублей.

Сам инцидент произошел 27 июня 2016 года. 40-летний мужчина работал стропальщиком на лесозаготовительном предприятии, принадлежащем компании «Аэротехнология». Во время разборки круглого леса упавшие бревна придавили его. От полученных травм он скончался на месте.

Позже комиссия пришла к выводу, что работник сам нарушил требования охраны труда, поскольку находился в опасной зоне. В соответствии с выводами комиссии районный суд постановил взыскать с предприятия в пользу истицы 50 тыс. рублей компенсации морального вреда и 41 тыс. в качестве возмещения расходов на похороны.

Однако женщина всё же попросила увеличить размер компенсации, так как «испытала нравственные страдания в связи с потерей сына, для нее родного и близкого человека». Эти доводы оказались для вышестоящей инстанции убедительными, и краевой суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу матери 250 тыс. рублей, передает ИА KrasnoyarskMedia.