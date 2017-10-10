Врио губернатора Омской области будет опираться на местные кадры

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков намерен опираться на местных руководителей при работе. «Именно местные жители и местные руководители знают специфику региона, поэтому они должны быть во главе и превалировать в команде губернатора», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Новый глава планирует прибыть в Омскую область в среду, 11 октября.

Буркову 50 лет, он депутат Госдумы РФ 5-го и 6-го созывов, председатель свердловского регионального отделения «Справедливой России». Родился в Свердловской области и окончил Уральский федеральный университет, отмечает Сибирское агентство новостей.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Бывший глава региона пояснил, что его решение о сложении полномочий было добровольным и это связано с личными обстоятельствами. Назаров пока не стал делиться с журналистами своими планами на будущее, но дал понять, что не собирается покидать область, сообщает портал «Омск здесь».